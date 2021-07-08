Otomobilin lastiğine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
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Otomobilin lastiğine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Otomobilin lastiğine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada stepne içerisine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada stepne içerisine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yaptı. Denetim sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından G.D. isimli şahsın otomobilinde ekipler arama yaptı. Yapılan aramada ekipler, stepne içerisine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

Hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç" suçundan adli işlem başlatılan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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