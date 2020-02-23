Otomobilin lastiğinden 1 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı
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Otomobilin lastiğinden 1 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı

BATMAN'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu otomobilin lastiğine gizlenen 1 kilo esrar ele geçirildi.

23.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:17
Otomobilin lastiğinden 1 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı

BATMAN'da, ekiplerinin şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu otomobilin lastiğine gizlenen 1 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta arama yapılırken, lastiğine gizlenen 1 kilo esrar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

  


Kaynak: DHA
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