Otomobilin lastiği patlatılarak yakalandılar
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Otomobilin lastiği patlatılarak yakalandılar

07.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:47
Otomobilin lastiği patlatılarak yakalandılar

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin peşine düştü.

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin peşine düştü. Otomobilin lastiği patlatılarak durdurulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde Koçyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen otomobille gezen Semih P. ve Sinan D. polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yunus ekiplerinin takibi sonrası otomobilin lastiği tabanca ile ateş edilerek patlatıldı. Kovalamanın ardından durdurulan araçta bulunan 2 kişi susadıklarını söyleyince polis ekipleri su verdi. Gözaltına alınan 2 kişi sorguları Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobil ise inceleme yapılmak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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