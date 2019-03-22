Otomobilin Köprüden Düştüğü Kaza Mobese'ye Yansıdı

Diyarbakır'da otomobilin başka bir araçla çarpıştıktan sonra köprüden düştüğü, anne, baba ve 2 çocuğunun da aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı kaza MOBESE kamerasına yansıdı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda önceki gün meydana gelen kazaya ilişkin MOBESE'ye yansıyan görüntüye göre, Umut Karakaş'ın kullandığı 23 TD 487 plakalı otomobil, Mehmet Çetin idaresindeki 34 KHJ 23 plakalı otomobile arkadan çarparak aracı sürüklüyor.

Çarpmanın etkisiyle Çetin yönetimindeki otomobil, Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düşüyor.

Kayıtlarda, araçların sürüklenmesi, bazı vatandaşların köprüden düşen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması, çevredekilerin yardıma koşması da yer alıyor.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda 20 Mart'ta Mehmet Çetin'in kullandığı 34 KHJ 23 plakalı otomobil, Umut Karakaş idaresindeki 23 TD 487 plakalı otomobilin çarpması sonucu Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düşmüştü. Kazada, sürücü Çetin, eşi Gülay, çocukları Bejna Naz ve Reyna Cemre ile Karakaş yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA