Otomobilin klimasına uyuşturucu modifiyesi

10.09.2019 15:48

Sarıyer'de asayiş uygulaması sırasında durdurulan otomobilin klima bölümünde kurulan düzenekte uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği Yunus Timleri, 31 Ağustos'taki uygulama sırasında, Maslak Mahallesi Dereboyu 2. Cadde'de Uğur Özen'in kullandığı 34 BCC 986 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilin ön konsolunda oynama olduğunu, klima hava giriş-çıkışlarının kapalı bulunduğunu tespit eden ekipler, araçta yaptıkları incelemede, klimanın hava çıkış kısmına düzenek kurulduğunu belirledi.

Aracın far ve cam açıp kapama gibi bazı düğmelerinin belirli bir sırayla kullanılmasıyla açılan düzenekte 18 parça halinde kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA