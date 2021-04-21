OTOMOBİLİN KAPUTUNA OTURUP, AYAKLARIYLA ÖNDEKİ ARACI İTTİ
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OTOMOBİLİN KAPUTUNA OTURUP, AYAKLARIYLA ÖNDEKİ ARACI İTTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da seyir halindeki otomobilin ön kaputunun üzerine oturan kişinin, öndeki otomobili ayaklarıyla ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da seyir halindeki otomobilin ön kaputunun üzerine oturan kişinin, öndeki otomobili ayaklarıyla ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde dün, seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine oturan kişi, ayaklarıyla öndeki otomobili itti. Mahallelinin şaşkınlıkla izlediği olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

OTOMOBİLİN KAPUTUNA OTURUP, AYAKLARIYLA ÖNDEKİ ARACI İTTİ
OTOMOBİLİN KAPUTUNA OTURUP, AYAKLARIYLA ÖNDEKİ ARACI İTTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti
Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti
Bursa'da 'pes dedirten' görüntü
Bursa'da "pes dedirten" görüntü
Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti
Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti
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