Otomobilin kaportasında 10 ruhsatsız tabanca bulundu
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Otomobilin kaportasında 10 ruhsatsız tabanca bulundu

30.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:01
Otomobilin kaportasında 10 ruhsatsız tabanca bulundu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yılbaşı öncesi yapılan denetimde durdurulan otomobilin sağ kapı kaportasına saklanmış halde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yılbaşı öncesi yapılan denetimde durdurulan otomobilin sağ kapı kaportasına saklanmış halde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi, gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı için denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobil arandı. Otomobilin sağ kapı kaportasının içine saklanmış, 10 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjör ve 13 fişek ele geçirdi. Olayda otomobilde bulunan N.E. ve A.Ö. gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancaya el konuldu. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Otomobilin kaportasında 10 ruhsatsız tabanca bulundu
Otomobilin kaportasında 10 ruhsatsız tabanca bulundu
Otomobilin kaportasında 10 ruhsatsız tabanca bulundu
Otomobilin kaportasında 10 ruhsatsız tabanca bulundu
Otomobilin kaportasında 10 ruhsatsız tabanca bulundu
Otomobilin kaportasında 10 ruhsatsız tabanca bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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