Otomobilin kapısından yola savrulan kadın yaşamını yitirdi
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Otomobilin kapısından yola savrulan kadın yaşamını yitirdi

21.11.2020 19:28 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:32
Otomobilin kapısından yola savrulan kadın yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de otomobilin açılan kapısından yola savrulan kadın tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de otomobilin açılan kapısından yola savrulan kadın tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Kazan idaresindeki 06 RAC 84 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kapısı açılırken yolcu olarak bulunan Zübeyde Kazan yola savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sinan Kazan ile ağır yaralanan Zübeyde Kazan hastaneye sevk edildi. Zübeyde Kazan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Otomobilin kapısından yola savrulan kadın yaşamını yitirdi
Otomobilin kapısından yola savrulan kadın yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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