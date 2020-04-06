Otomobilin kapısından uyuşturucu çıktı
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Elazığ, 3. Sayfa

Otomobilin kapısından uyuşturucu çıktı

Elazığ'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada otomobilin kapısına zulalanmış şekilde yarım kilo toz esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.

06.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:17
Otomobilin kapısından uyuşturucu çıktı

Elazığ'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada otomobilin kapısına zulalanmış şekilde yarım kilo toz esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler N.A. ile M.S.Ö'nün uyuşturucu nakli yapacağı bilgisine ulaşıldı. 2 şüphelinin bulunduğu aracı tespit eden ekipler, bir süre takip ettikten sonra operasyon yaptı. Operasyon da 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği otomobilin kapısına tepki verdi. Ekipler köpeğin tepki verdiği yere zulalanmış yarım kilo toz esrarı ele geçirdi.

Gözaltında bulunan 2 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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