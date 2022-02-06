OTOMOBİLİN KAPI İÇ BÖLMESİNDE 28 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesine, polisin durdurduğu otomobilde, kapı iç bölmelerine gizlenmiş toplam 28 tabanca ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, D.D.'nin il dışından çok miktarda silah getireceği bilgisine ulaştı. D.D.'nin kullandığı otomobil takibe alındı. D.D.'nin içinde bulunduğu otomobil, dün, Kemalpaşa ilçesi Akalan Kavşağı'nda durduruldu. Otomobildeki aramada, kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 adet tabanca ele geçirildi. D.D., gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.