Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı - Haberler
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Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Davut Can - Güncel
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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, kapının iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabancayla yakalanan D.D., gözaltına alındı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, kapının iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabancayla yakalanan D.D., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.D.'nin il dışından çok sayıda silah getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, D.D.'nin kullandığı otomobili takibe aldı. Dün Kemalpaşa ilçesi Akalan Kavşağı'nda durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, kapı iç bölmelerine gizlenmiş 28 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı

Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı

Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı

Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı

Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı

Otomobil kapısına gizlenmiş 28 tabancayla yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Silah, Güncel, Haber

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