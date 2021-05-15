Son dakika haber: OTOMOBİLİN, KALDIRIMDA YÜRÜYEN KİŞİYE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

DİYARBAKIR'da, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Yaya ve sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımdaki 5 kişinin otomobili fark edip, güvenli bir alana kaçarak kurtulduğu görüldü.

Kaza, perşembe günü Bismil ilçesinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen M.G. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımda yürüyen kişiye çarptı. Otomobilin marketin buzdolabına çarparak durduğu kazada, sürücü M.G. ile ismi öğrenilemeyen yaya yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı yayanın metrelerce uzağa savrulduğu, kaldırımda yürüyen 5 kişinin ise kendilerini güvenli bir alana atarak kazadan yara almadan kurtulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı