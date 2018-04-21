Otomobilin Jantlarından 25 Kilo 760 Gram Eroin Çıktı

BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, aracın jantlarına gizlenmiş paketlerde 25 kilo 760 gram eroin ele geçirildi, sürücü Esad O. gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu'nda yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Aramada, aracın jantlarına gizlenmiş paketlerde 25 kilo 760 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü Esad O. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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