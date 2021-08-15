Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı
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Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı Şanlıurfa'da önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün iş yerine dalma anı kameralara yansıdı.

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün iş yerine dalma anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi Mizar Yolu üzerinde yaşandı. Önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu çeviren 63 DD 287 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü, iş yerine daldı. Kazada yaralanan olmazken iş yeri ile otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobilin iş yerine dalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı
Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı
Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı
Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı
Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı
Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı
Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı
Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı
Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı
Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, iş yerine daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

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