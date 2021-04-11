Otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaşamını yitiren hemşirenin cenazesi defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaşamını yitiren hemşirenin cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu hayatını kaybeden hemşire Seycan Alan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu hayatını kaybeden hemşire Seycan Alan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Alan'ın (26) naaşı, Gölcük Dumlupınar Mahallesi"ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Orta Camisi'ne getirildi.

Baba Ramazan Buldu ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Alan'ın naaşı, kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Seycan Alan yönetimindeki otomobil, önceki gün Seyran Mahallesi Devlet Hastanesi yanında istinat duvarından düşmüştü.

Ters dönen otomobilin içinde sıkışan ve Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alan, Konya'ya sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirmişti. Alan'ın Ermenek Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilmişti.

Otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaşamını yitiren hemşirenin cenazesi defnedildi
Otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaşamını yitiren hemşirenin cenazesi defnedildi
Otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaşamını yitiren hemşirenin cenazesi defnedildi
Otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaşamını yitiren hemşirenin cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mario Draghi Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Nur Sürer Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Necip Uysal Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Kepez
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaşamını yitiren hemşirenin cenazesi defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:18:27. #1.15#
title