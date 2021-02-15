Otomobilin iş yerine girdiği kaza güvenlik kamerasında
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Otomobilin iş yerine girdiği kaza güvenlik kamerasında

15.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:45
Otomobilin iş yerine girdiği kaza güvenlik kamerasında

İZMİT'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin, önce park halindeki otomobile, ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİT'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin, önce park halindeki otomobile, ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anı ve sonrasında yaşanan panik görülüyor.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kural ihlali yaparak tramvay yolunda ilerleyen Nevin Ö. yönetimindeki 41 EC 243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki otomobile, ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nevin Ö. yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.'NORMAL BİR GÜN OLSAYDI CİDDİ BİR YARALANMA OLABİLİRDİ'

İş yeri çalışanı Samet Yenice sabah geldiğinde iş yerindeki hasarla karşılaştığını belirterek, "Burada ciddi bir kaza yaşanmış, otomıbil hızını alamayarak öncesinde park halindeki bir otomobile çarpıp ardından iş yerimizin içine girmiş. Neyse ki sadece maddi hasar ve ufak bir yaralanma var. Dün sokağa çıkma kısıtlaması vardı, yasak olmasaydı burada olan bir kargo firması ve diğer iş yerleri nedeniyle ciddi bir insan trafiği oluyor. Burada insanlar sürekli hareket halinde oluyorlar normal bir gün olmuş olsaydı ciddi bir yaralanma olabilirdi" dedi.


Otomobilin iş yerine girdiği kaza güvenlik kamerasında
Otomobilin iş yerine girdiği kaza güvenlik kamerasında
Otomobilin iş yerine girdiği kaza güvenlik kamerasında
Otomobilin iş yerine girdiği kaza güvenlik kamerasında
Otomobilin iş yerine girdiği kaza güvenlik kamerasında
Otomobilin iş yerine girdiği kaza güvenlik kamerasında
Otomobilin iş yerine girdiği kaza güvenlik kamerasında
Otomobilin iş yerine girdiği kaza güvenlik kamerasında
Otomobilin iş yerine girdiği kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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