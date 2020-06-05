Otomobilin ineğe çarpma anı saniye saniye kaydedildi
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Otomobilin ineğe çarpma anı saniye saniye kaydedildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden yola çıkan ineğe çarptı.

Otomobilin ineğe çarpma anı saniye saniye kaydedildi
05.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:07

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kaza anı otomobilin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Kdz. Ereğli-Devrek arası karayolunun Süleymanbeyler Köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kurye firmasında çalışan Orhan Kemal Acar (40) 67 SK 495 plakalı otomobille Devrek ilçesi istikametine seyir halinde iken aniden önüne çıkan ineğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, otomobilde hasar meydana geldi. Sürücünün şikayeti üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak tutanak tuttu. İneğin sahibinin otomobilde meydana gelen hasarı karşıladığı öğrenilirken, kendisine çarpan ineğin ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Yaşanan kaza anı ise otomobilin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin seyir halinde iken aniden önüne çıkan ineğe çarparak savurduğu görülüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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