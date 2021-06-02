Otomobilin içinden kurtardıkları kediyi sahiplendiler
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Otomobilin içinden kurtardıkları kediyi sahiplendiler

Otomobilin içinden kurtardıkları kediyi sahiplendiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kediyi kurtaran itfaiye ekipleri, minik yavruyu sahiplenerek müfrezeye götürdü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kediyi kurtaran itfaiye ekipleri, minik yavruyu sahiplenerek müfrezeye götürdü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi üzerinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika bahçesinde bulunan 34 DKM 762 plakalı Renault marka otomobilin sahibi, aracının içerisinden kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine otomobil sahibi durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yavru kedi kısa süre sonra mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Firma yetkililerinin kediye bakacak yerleri olmadığını söylemeleri üzerine, itfaiye ekipleri minik yavruyu sahiplenerek müfrezelerine götürdü. - KOCAELİ

Otomobilin içinden kurtardıkları kediyi sahiplendiler
Otomobilin içinden kurtardıkları kediyi sahiplendiler
Otomobilin içinden kurtardıkları kediyi sahiplendiler
Otomobilin içinden kurtardıkları kediyi sahiplendiler
Otomobilin içinden kurtardıkları kediyi sahiplendiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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