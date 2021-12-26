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Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan otomobilin her yerinden tabanca çıktı.

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KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, Tem Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan otomobilin her yerinden tabanca çıktı. 20 tane ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı bir otomobili İzmit Gültepe mevkisinde bir dinlenme tesisine yönlendirerek durdurdu. Araçta yapılan aramada yedek lastiğin bulunduğu yerde, bagajdaki iki bölümde, motor kısmında ve vites kutusundan tabancalar çıktı. 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü E.M. gözaltına alındı.


Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

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Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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