MERSİN Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi
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MERSİN Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildiMERSİN'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, düğmeye basınca açılacak şekilde düzenek kurulu hava yastığı bölmesine zulalanmış 2 kilo kokain ele geçirildi.

Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi

MERSİN'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, düğmeye basınca açılacak şekilde düzenek kurulu hava yastığı bölmesine zulalanmış 2 kilo kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği Alvin ile arama yaptı. Alvin'in tepki verdiği hava yastığı bölmesi üzerinde yoğunlaşan ekipler, yaptıkları detaylı incelemede düzenek sistemiyle karşılaştı. Polisin hız göstergelerinin yer aldığı panelde bir düğmeye basması ile hava yastığı bölmesi raylı sistem ile açıldı. Ekipler, bölmede olması gereken hava yastığı yerine, uyuşturucuyla karşılaştı. Bölmede, 2 kilo kokain ele geçirildi. Otomobilde bulunan E.B. ve M.Ü. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ü. tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi
MERSİN Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi
MERSİN Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi
MERSİN Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi
MERSİN Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi
MERSİN Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi
MERSİN Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi
MERSİN Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi
MERSİN Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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