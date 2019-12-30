Otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin hava filtresine gizlenmiş yarım kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

30.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:03
Otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

'ın ilçesinde otomobilin hava filtresine gizlenmiş yarım kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Aramada otomobilin hava filtresine gizlenmiş yarım kilo sentetik uyuşturucu bulundu, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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