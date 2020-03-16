Otomobilin güvenlik kulübesine girdiği anlar kamerada Otomobilin güvenlik kulübesine girdiği anlar kamerada -Görüntülerde otomobilin hızla gelerek kulübeye çarpıp metrelerce sürüklediği yer aldı Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kazada, otomobilin güvenlik kulübesine girip sürüklediği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin güvenlik kulübesine girdiği anlar kamerada

-Görüntülerde otomobilin hızla gelerek kulübeye çarpıp metrelerce sürüklediği yer aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kazada, otomobilin güvenlik kulübesine girip sürüklediği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 CAF 567 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik kulübesine daldı. Kazada otomobil sürücüsü ve 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken polis ekipleri de inceleme başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde otomobilin hızla gelerek kulübeye çarpıp metrelerce sürüklediği yer aldı.

Kaynak: İHA