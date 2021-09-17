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Otomobilin ezdiği ve kanlar içinde kalan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin ezdiği ve kanlar içinde kalan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı ve kanlar içinde kalan yavru köpeğin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı ve kanlar içinde kalan yavru köpeğin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Veteriner hekimin müdahale ettiği köpek hayata tutunmayı başarırken, hayvanın iki ayağının kırıldığı öğrenildi.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldedeki bir marketin önünden geçen otomobil sürücüsü sokaktaki köpeği fark edemeyerek üzerinden geçip ezdi. Köpeği ezmesine rağmen sürücünün durmayarak olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, kanlar içinde kalan köpeğe çevredeki vatandaşlar yardım elini uzattı. Bölgedeki bir binanın odun deposuna götürülen köpek için ardından veterinerden yardım istendi. Vatandaşların çağırması üzerine olay yerin gelen Veteriner Hekim Ahmet Baştürk, köpeğe müdahale etti.

"İnsanlık görevimizi yerine getiriyoruz"

Bu tür durumlarla daha öncede karşılaştıklarını dile getiren Baştürk, "İnsanların sokak hayvanlarına karşı biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Kış mevsimi geliyor, insanların özellikle beslenmelerine yardımcı olmalarını istiyoruz, onları yalnız bırakmayalım. Biz bu tür durumlarda, yaralanmalarda ücretsiz hizmet verip, insanlık görevimizi yerine getiriyoruz. Unutmayalım onlar bizim sokakta can dostlarımız" dedi.

Öte yandan, yaralanan köpeğinin ilerleyen dönemlerde sağlığına kavuşacağı öğrenilirken, köpeğin bakımını ise olayın meydana geldiği mahalledeki vatandaşlar üstlendi. - AFYONKARAHİSAR

Otomobilin ezdiği ve kanlar içinde kalan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

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