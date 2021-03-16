Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
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Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı

16.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:41
Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı

BURSA'da bir otomobil sokak köpeğine çarpıp yoluna devam etti.

BURSA'da bir otomobil sokak köpeğine çarpıp yoluna devam etti. Başka bir sokak köpeği de yaralı köpeğin başında dakikalarca bekledi. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde geçen pazar gecesi, bir sokak köpeğine, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarptı. Köpek kanlar içinde yere yığılırken, otomobil yoluna devam etti. Başka bir sokak köpeği de yaralı köpeğin yanına koştu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün köpeği ezdiğini fark eden başka bir sokak köpeği, önce otomobilin peşinden koşuyor. Ardından da yaralı köpeğin yanına gelerek başında beklemeye başlıyor. Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı
Otomobilin ezdiği köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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