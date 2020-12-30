Otomobilin, evin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bahçeye savrulması güvenlik kamerasına yansıdı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bahçeye savrulması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ketenciler köyünde meydana geldi. Nevzat K. yönetimindeki 67 LZ 564 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Otomobil sürücüsü Nevzat K., kazada hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Nevat K., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nevzat K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya uçtuğu an kameralara yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE