Otomobilin el frenini çekmeyi unuttu, faciadan döndüldü
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Otomobilin el frenini çekmeyi unuttu, faciadan döndüldü

Otomobilin el frenini çekmeyi unuttu, faciadan döndüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kendiliğinden hareket ederek yolun karşısına geçti ve kaldırımdaki dubaya çarparak durabildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kendiliğinden hareket ederek yolun karşısına geçti ve kaldırımdaki dubaya çarparak durabildi.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzeri Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile hastaneye gelen bir vatandaş otomobilini park etti. Dalgınlıkla el frenini çekmeyi unutan şoför bölgeden ayrıldıktan bir süre sonra otomobil kendiliğinden hareket ederek yolun karşısına geçti ve kaldırımdaki dubaya çarparak durdu. Her gün çok sayıda aracın gelip geçtiği, yaya ve araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu bölgedeki olayın can ve mal kaybına yol açmaması teselli kaynağı oldu. Yolun ortasında kalan otomobil dalgın sürücü tarafından bölgeden kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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