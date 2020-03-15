Otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
15.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:30
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
O.P. idaresindeki 54 BM 135 plakalı otomobil, Çamyolu Mahallesi Gizem Caddesi'nde devrildi.
Kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü O.P'nin de aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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