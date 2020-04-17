Otomobilin devrilme anı kameraya yansıdı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
17.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:49
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hazal Y'nin kullandığı otomobil, Güney Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin devrilmesi yer alıyor.
Kaynak: AA