Otomobilin devirdiği direğe, karşı yöndeki otobüs ile otomobil çarptı

ESKİŞEHİR'de, TIR'la çarpışan otomobil refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.

ESKİŞEHİR'de, TIR'la çarpışan otomobil refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Karşı şeride devrilen direğe ise bir otobüs ve otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi yakınındaki Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bursa yönüne giden Emre K. yönetimindeki 10 ACF 341 plakalı otomobil, Ayhan K. yönetimindeki 41 R 1353 plakalı TIR ile çarpışıp refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Direk karşı şeride devrildi. Bu sırada karşı yönden gelen Ahmet İrfan Ş. yönetimindeki 26 S 0846 plakalı işçi taşıyan servis otobüsü ile Emrah K. yönetimindeki 26 ADJ 294 plakalı otomobil, direğe çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Emre K. ile, otobüs şoförü Ahmet İrfan Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerin polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Emre K. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Ahmet İrfan Ş. ise Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN