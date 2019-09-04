Otomobilin dereye düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin dereye düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin dereye düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gülyurdu Mahallesi Dulbant mevkisinde S.İ. yönetimindeki 61 KR 117 plakalı otomobil, virajı alamayarak Yomra Deresi'ne düştü.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi devam eden sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.