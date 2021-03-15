Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
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Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada

15.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:20

Son dakika haberi... Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kameradaMERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Ronai Kadir'e (10) otomobil çarptı.

Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Ronai Kadir'e (10) otomobil çarptı. Kadir ile otomobil sürücüsü E.K.K.?nin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. E.K.K yönetimdeki 33 NRG 58 plakalı otomobil, karşıya geçmek için aniden yola çıkan Ronai Kadir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kadir, havada taklalar attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.K.K. ile Kadir ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Son dakika haberi | MERSİN Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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