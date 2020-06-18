Otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında Otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasındaİZMİR'in Tire ilçesinde, evlerinin bahçesinde oynarken, geri manevra yapan bir otomobilin çarptığı 3 yaşındaki M.T.U. yaralandı.

Otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

İZMİR'in Tire ilçesinde, evlerinin bahçesinde oynarken, geri manevra yapan bir otomobilin çarptığı 3 yaşındaki M.T.U. yaralandı. Otomobilin sürücüsü H.Y. (57), gözaltına alındı.

Geçen 16 Haziran'da, Fatih Mahallesi Saraybosna Caddesi'ndeki oturdukları sitenin bahçesinde oynayan küçük M.T.A'ya, geri manevra yapan komşuları H.Y.'nin kullandığı 35 HYB 84 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan küçük M.T.A., Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı, sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin çocuğa çarpttığı ve araçta yolcu olarak bulunan bir kadının panikle otomobilden indiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken gözaltına alınan H.Y., çocuğun ailenin şikayetçi olmaması üzerine işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA