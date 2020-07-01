Otomobilin çarptığı yayanın metrelerce havaya uçması kamerada
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Otomobilin çarptığı yayanın metrelerce havaya uçması kamerada

Otomobilin çarptığı yayanın metrelerce havaya uçması kamerada Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu.

01.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:41

Otomobilin çarptığı yayanın metrelerce havaya uçması kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Ümraniye'de Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye yoldan geçen plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen yaya'ya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Ambulansla çevredeki Hastaneye kaldırılan yayanın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olay güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya yolun karşısına geçmeye çalışıyor, otomobilin geldiğini fark eden yaya hızlanıyor, frene basmaya çalışan otomobil yaya'ya çarpıyor, yaya metrelerce havaya uçuyor

Otomobilin çarptığı yayanın metrelerce havaya uçması kamerada

Kaynak: İHA

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