Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın Göle ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Göle ilçe merkezinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Asım Adinda'ya, Volkan B. idaresindeki 36 ET 449 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Asım Adinda yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ARDAHAN

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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