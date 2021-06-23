Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin çarptığı 17 yaşındaki yaya yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin çarptığı 17 yaşındaki yaya yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Birol O. yönetimindeki 26 SE 723 plakalı otomobil, sokak üzerinde yaya olarak yürüyen Levent D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralan Levent D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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