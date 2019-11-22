Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.

22.11.2019 00:57 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:59
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

'nın merkez ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinden ilçesi istikametine giden Eren D. idaresindeki 31 KGD 59 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan 50 yaşındaki Ali E'ye çarptı.

Yaralanan Ali E. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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