08.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:38

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye-Hassa kara yolu Hatay Bulvarındaki D.S. idaresindeki 01 ATE 35 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Koyuncu'ya (82) çarptı.

Kazada yaralanan Koyuncu, 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Durumu ağır olan Koyuncu, burada yapılan müdahalesinin ardından Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA