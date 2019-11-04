Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Kırşehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kırşehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Terme Caddesi'nde belediye kavşağında yaya geçidinin olmadığı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan K.E'ye, 40 LC 938 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, K.E'yi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, kazanın ardından sürücü M.K'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.