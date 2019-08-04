Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan Ö. yönetimindeki 34 KH 0266 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Reşit T.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Reşit T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA