Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
Adana'da, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Adana'da, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinile bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı üzerinde seyir halindeki Fatih K'nin kullandığı 06 DT 5497 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Faruk Sevinç'e (68) çarptı.
Yaralanan Faruk Sevinç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA