Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal D.'nin kullandığı 55 HJ 451 plakalı otomobil yolun karşına geçmek isteyen yaya Murat Ş.'ye çarptı. Kazada yaralanan Murat Ş., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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