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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpışması sonucu yaralandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpışması sonucu yaralandı.

Kaza, Emirefendi Mahallesi Emirefendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Can S. idaresindeki 55 AGR 182 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Safinaz Çakır'a (55) çarptı. Kazada yaralanan yaya, olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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