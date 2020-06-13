Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücüsü yaralandı
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Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücüsü yaralandı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülaziz Yıldız (78), hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücüsü yaralandı
13.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:11

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülaziz Yıldız (78), hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Eşref Aygün ise tedavi altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesindeki Yolçatı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülaziz Yıldız'a, Eşref Aygün idaresindeki 23 KB 778 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Yıldız ve Aygün ihbar üzerine gelen ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdülaziz Yıldız, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Eşref Aygün tedaviye altına alındı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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