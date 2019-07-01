Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi'nde E-87 kara yolu üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye plakası tespit edilemeyen otomobil çarptı.

Kazaya karışan otomobil başka bir araca da çarparak hasar verdi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yayanın öldüğü belirlendi.

Edremit istikametine doğru kaçan sürücünün yakalanması için Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA