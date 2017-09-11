Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen 57 yaşındaki Nurten U.'ya, sürücüsü belirlenemeyen 33 UZ 175 plakalı otomobil çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ