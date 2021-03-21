Otomobilin çarptığı yaya öldü
21.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:12
ANTALYA'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hasan Akgün (68), yaşamını yitirdi.
ANTALYA'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hasan Akgün (68), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Elmalı- Finike D-635 karayolunun Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi geçişinde meydana geldi. İ.U. (60) yönetimindeki 07 PN 353 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Akgün'e çarptı. Kazada Hasan Akgün, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü İ.U. kazanın ardından gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat SÖĞÜT