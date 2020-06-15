Otomobilin çarptığı yaya öldü
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
15.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:03
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alışveriş yaptıktan sonra Balıkesir-Edremit kara yolunun 3. kilometresinde karşıya geçmeye çalışan Zeki Doğrualp'e (71), M.B. yönetimindeki 20 ADP 994 plakalı otomobil çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Doğrualp'in cansız bedeni, Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA