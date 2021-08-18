Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti.

- Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 42 RE 171 plakalı Tofaş marka otomobil, yola bir anda çıkan emekli öğretmen Durmuş Işılak'a çarptı. Kazada Işılak ağır yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Işılak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Sünbül

Eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakayı ele verdi
Eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çalan hırsız, uyurken yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Hamid Karzai Mehmet Şimşek Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Acun Ilıcalı Davut Güloğlu
Spor Burak Elmas Lionel Messi Alex Teixeira Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 00:13:58. #1.14#

title