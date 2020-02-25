Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

25.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:18
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

(İHA) – 'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre 'dan Çerkezköy istikametine seyir halinde ilerleyen M.O.'nun kullandığı 06 DTN 91 plakalı araç, yolun karşısında geçmeye çalışan 38 yaşındaki Sevim Madenci'ye çarptı. Sevim Madenci feci şekilde can verirken, sinir krizi geçiren sürücü M.O. ise 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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