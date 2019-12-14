Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

14.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:37
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Sinop-Erfelek yolu Mertoğlu mevkisinde hayvanlarıyla karşıdan karşıya geçmek isterken Davut Kümeç(31), plakası belli olmayan aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Yaralı Kümeç, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Kümeç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazazedenin yakınları acil servis önünde sinir krizi geçirdi.


Davut Kümeç'e çarpan araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ancak, emniyet güçleri tarafından kısa zamanda yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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